Putin sa v piatok stretne v Turkménsku s Pezeškijánom

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretne v piatok so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom na fóre v Turkménsku. Oznámil to v pondelok Putinov poradca Jurij Ušakov, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a Reuters.



"Prezident absolvuje 11. októbra pracovnú cestu do Ašchabadu na pozvanie turkménskeho prezidenta," cituje Ušakova agentúra TASS.



Putin sa podľa neho s Pezeškijánom stretne v Ašchabade na podujatí na počesť turkménskeho básnika. "Toto stretnutie má veľký význam pre rokovania o bilaterálnych záležitostiach ako aj pre rokovania o prudko eskalujúcej situácii na Blízkom východe," uviedol Ušakov.



Ušakov pre agentúru TASS uviedol, že prezident Putin sa zatiaľ neplánuje stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Ruský premiér Michail Mišustin navštívil Irán minulý týždeň a rokoval aj s prezidentom Pezeškijánom.



Rokovania Putina s iránskym prezidentom sa budú konať v čase, keď Izrael intenzívne útočí na libanonské šiitské hnutie Hizballáh financované Iránom.



Rusko a Irán majú blízke vzťahy. Západ nedávno obvinil Teherán z toho, že dodáva Moskve rakety a drony, čo Irán opakovane popiera. Pezeškiján sa stretne s Putinom aj počas návštevy Ruska tento mesiac, kde sa zúčastní na summite skupiny BRICS.