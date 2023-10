Putin sa v stredu stretne so Si Ťin-pchingom

Moskva 16. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Pekingu stretne s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Oznámil to v pondelok Kremeľ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Najvyšší predstavitelia Ruska a Číny sa majú stretnúť na okraj Fóra iniciatívy Jeden pás, jedna cesta.



Putin v rozhovore pre čínsku televíziu, ktorý v pondelok zverejnil Kremeľ, vyhlásil, že čínsky návrh mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou by mohol predstavovať reálny základ pre mierovú dohodu. Zároveň však obvinil Ukrajinu, že o mierové rozhovory nemá záujem, pričom "zverejnila normatívny dokument zakazujúci takéto vyjednávanie".



Kyjev opakovane tvrdí, že podmienkou mierových rozhovorov je stiahnutie sa ruských vojsk z Ukrajiny.



Ďalšou témou rokovania Putina a Siho by mala byť situácia v Izraeli a pásme Gazy.