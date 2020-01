Putin sa v Sýrii stretol s Asadom

Damask 7. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok stretol v Damasku so svojím sýrskym náprotivkom Bašárom Asadom. Informovala o tom agentúra TASS.



"Vladimir Putin sa z letiska odviezol na veliteľstvo ruských ozbrojených síl v Sýrskej arabskej republike, pričom sa viezol aj cez ulice Damasku," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého sa Putin na veliteľstve stretol aj so sýrskym prezidentom.



"Lídri si vypočuli vojenské hlásenia týkajúce sa vývoja v jednotlivých častiach krajiny," dodal Peskov.



Asad pri tejto príležitosti podľa hovorcu taktiež "ocenil pomoc Ruska a ruských jednotiek v boji proti terorizmu a pri obnovení pokoja v Sýrii".



"Asad zároveň vrúcne zablahoželal Putinovi a celému ruskému národu k (pravoslávnym) Vianociam," dodal Peskov s tým, že ruský líder by mal počas svojho pobytu v Sýrii absolvovať ešte niekoľko návštev.