Putin sa voličom poďakoval za dôveru a účasť na hlasovaní

Muž si číta zoznam politických strán na volebnom lístku volebnej miestnosti v Moskve počas parlamentných volieb v Rusku v nedeľu 19. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok poďakoval občanom za dôveru a za aktívny občiansky postoj, ktorý podľa neho preukázali v uplynulých dňoch počas hlasovania vo voľbách.Podľa agentúry TASS Putin vyzdvihol najmä 51-percentnú účasť voličov, pričom pripomenul, že v roku 2016 využilo svoje volebné právo 47 percent občanov.Putin vyslovil predpoklad, že vysoká účasť na posledných voľbách svedčí o tom, že občania "". Vyjadril nádej, že zvolení poslanci urobia všetko pre to, aby si zaslúžili dôveru voličov. Poznamenal, že od práce Štátnej dumy závisí "".Vo svojom hodnotení volieb Putin vyzdvihol i prácu členov volebných komisií na všetkých úrovniach.Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová počas videokonferenčného rozhovoru s Putinom uviedla, že prípravu a priebeh ostatných volieb považuje za najnáročnejšie a najzložitejšie počas svojho pôsobenia v ÚVK.Pripomenula tiež, že počas volieb zomrela jedna členka volebnej komisie a niekoľko ďalších ľudí z volebných miestností odviezli sanitky do nemocníc pre podozrenie na infarkt.Voľby do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, sa konali tri dni - 17., 18. a 19. septembra. Súčasne s nimi sa uskutočnili aj priame voľby najvyšších predstaviteľov deviatich zakladajúcich subjektov Ruskej federácie a poslancov 39 regionálnych parlamentov.Podľa opozície a aktivistov došlo počas hlasovania k mnohým nezrovnalostiam a narušeniam, čo vyvoláva podozrenia z netransparentnosti volieb a spochybňovanie ich výsledkov.Z účasti na parlamentných voľbách bola vylúčená väčšina politikov mimoparlamentnej opozície a aktivistov, keďže ruské úrady vynaložili obrovské úsilie na potlačenie protestov a aj prejavov nesúhlasu s vládnou politikou, pripomínala počas víkendu agentúra AFP.V snahe obmedziť vplyv Kremľa v Dume tím okolo väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného v rámci projektu Chytré hlasovanie vypracoval pre voličov zoznamy kandidátov iných strán, ktorých podpora mala odstaviť tých prokremeľských. AFP dodala, že väčšina z týchto odporúčaných kandidátov bola z Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF).Podľa predbežných výsledkov KPRF skončila vo voľbách na druhom mieste. Víťazom volieb sa podľa očakávania stala prokremeľská strana Jednotné Rusko.