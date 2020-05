Putin sa vrátil do Kremľa, niektoré regióny čoskoro zmiernia opatrenia

Moskva 25. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok po dlhšej prestávke vynútenej opatreniami súvisiacimi s koronavírusovou pandémiou opäť objavil v Kremli.



Putin sa osobne stretol s riaditeľom štátnych železníc. V Kremli sa objavil na verejnosti po prvý raz od 9. mája, keď si Rusko pripomenulo 75. výročie víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne, informuje tlačová agentúra Reuters.



Putin počas pandémie pracuje prevažne vo svojej rezidencii západne od Moskvy, odkiaľ prostredníctvom videokonferencií riadi zasadnutia vlády.



Ruskí predstavitelia oznámili, že zlepšenie epidemiologickej situácie môže čoskoro viesť k opätovnému otvoreniu niektorých rekreačných stredísk a zmierneniu karanténnych opatrení v mnohých regiónoch.



Rusko má celosvetovo tretí najvyšší počet ľudí, ktorým diagnostikovali koronavírusové ochorenie COVID-19. V pondelok potvrdilo 8946 nových prípadov nákazy, čím ich celkový počet v krajine dosiahol 353.427. Úrady zaznamenali 92 ďalších úmrtí - celkovo ich je v Rusku 3633.



Moskva, pandémiou najhoršie postihnutá oblasť v krajine, vstupuje do svojho deviateho týždňa obmedzení pohybu. Starosta Sergej Sobianin uviedol, že je ešte priskoro na zrušenie opatrení, umožnil však od pondelka otvoriť v hlavnom meste matriky.



Hranice Ruska sú naďalej uzavreté, rovnako ako školy a väčšina obchodov, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná. Ruský premiér Michail Mišustin však vyzval obyvateľov, aby počas tohtoročného leta necestovali do zahraničia.



Mišustin, ktorý sa vrátil do práce minulý týždeň po tom, ako prekonal ochorenie COVID-19, dodal, že sanatóriá s licenciou sa otvoria 1. júna, pričom turistické letoviská môžu plne obnoviť svoju prevádzku, keď sa situácia znormalizuje.



Ruská hlavná hygienička Anna Popovová uviedla, že 44 z vyše 80 ruských administratívnych oblastí môže zmierniť obmedzenia pohybu, čo znamená, že ľudia budú môcť chodiť na prechádzky a otvoria sa aj ďalšie obchody.