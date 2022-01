Putin sa vyjadrí k reakciám Západu, keď to uzná za potrebné

Minister zahraničných vecí Antony Blinken, foto z archívu. Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 31. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude komentovať odpovede Spojených štátov a NATO na návrhy Moskvy týkajúce sa bezpečnostných záruk,Novinárom to povedal Putinov tlačový tajomník Dmitrij Peskov s tým, žeRuské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 17. decembra 2021 návrhy dohôd o bezpečnostných zárukách, ktoré Moskva očakáva od Washingtonu a NATO.Obe dohody – so Spojenými štátmi a členmi aliancie – zahŕňajú okrem iného prísľub nerozširovania NATO ďalej na východ, vrátane odmietnutia prijatia Ukrajiny do aliancie, ako aj zavedenie obmedzení týkajúcich sa nasadenia útočných zbraní, najmä jadrových.Spojené štáty a NATO odovzdali svoje odpovede na návrhy Ruska 26. januára.Americká strana žiadala, aby sa texty týchto dokumentov nezverejňovali, no americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zverejnili ich základné ustanovenia.Rusko následne konštatovalo, že Západ neurobil principiálne ústupky, avšak načrtol smery pre ďalšie rokovania.TASS dodal, že v poslednom čase sa v západných krajinách, ale aj v Kyjeve, objavujú vyhlásenia o možnej ruskej invázii na Ukrajinu.Peskov aj v pondelok na brífingu opäť označil takéto informácie za ničím nepodložené eskalovanie napätia. Zdôraznil, že Rusko pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu.Zároveň nevylúčil možnosť provokácií druhej strany naV tejto súvislosti varoval, že pokusy o použitie sily na vyriešenie krízy na juhovýchode Ukrajiny by mohli mať veľmi vážne následky.Hovorca Kremľa súčasne zdôraznil, že Európa si musí uvedomiť neprípustnosť zasahovania USA do svojich záležitostí. Podľa jeho slovvyhlásil Peskov.