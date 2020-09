Putin chce, aby sa na pôde OSN diskutovalo o počítačovej bezpečnosti

Moskva 22. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin považuje za prioritu predĺženie platnosti zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní medzi Ruskom a USA, ktorej platnosť sa končí vo februári 2021. Vo svojom utorňajšom vystúpení na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Putin tiež vyhlásil, že Rusko počíta so vzájomnou zdržanlivosťou pri rozmiestňovaní nových raketových systémov.



Putin podľa agentúry Interfax pripomenul, že Rusko vlani navrhlo moratórium na rozmiestnenie pozemných rakiet stredného a krátkeho doletu v Európe a ďalších regiónoch sveta, pokiaľ sa týchto krokov zdržia aj USA. Dodal, že Spojené štáty a ich spojenci na tento návrh Ruska nijako nereagovali.



V mene Ruska Putin okrem toho navrhol, aby mocnosti uzavreli dohodu zakazujúcu rozmiestňovanie zbraní vo vesmíre alebo použitie sily proti vesmírnym objektom.



Ruský prezident prišiel i s iniciatívou, aby sa na pôde OSN diskutovalo o problémoch počítačovej bezpečnosti.



Avizoval tiež, že Rusko vyvinie maximálne úsilie na podporu mierového, politicko-diplomatického urovnania regionálnych kríz a konfliktov a zabezpečenia strategickej stability.



Putin sa vo svojom príspevku venoval aj pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. Uviedol, že Rusko je pripravené poskytnúť svoju vakcínu na očkovanie personálu OSN. Moskva už podľa neho dostáva žiadosti na poskytnutie svojej vakcíny pre zamestnancov OSN.



Rusko podľa Putina navrhuje usporiadať medzinárodnú on-line konferenciu na vysokej úrovni o spolupráci pri vývoji vakcíny proti koronavírusu nového typu.



Putin uviedol, že pandémia má dôsledky pre ekonomiku jednotlivých štátov, ktoré ešte nie sú vyčíslené. "Už teraz je však zrejmé, že obnovenie globálnej ekonomiky bude trvať dlho, veľmi dlho," vyhlásil ruský prezident.



Podľa jeho názoru už vyskúšané protikrízové opatrenia "nemusia vždy fungovať, takže budú potrebné nové, neštandardné riešenia". "Môžeme ich vypracovať iba spoločne," zdôraznil Putin a podľa Interfaxu poznamenal, že obnove globálneho rastu ekonomiky by mohlo pomôcť "odstránenie prekážok a obmedzenie nelegitímnych sankcií vo svetovom obchode".



Konštatoval, že Organizácia Spojených národov úspešne zvláda svoje úlohy, musí sa však neustále prispôsobovať novým reáliám našej doby. OSN ako "každá medzinárodná organizácia alebo regionálna štruktúra by nemala kostnatieť, ale mala by vo svojom vývoji odrážať dynamiku 21. storočia," povedal šéf Kremľa.