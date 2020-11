Putin sa zatiaľ nedal zaočkovať proti koronavírusu, tvrdí jeho hovorca

Moskva 24. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ešte nebol zaočkovaný proti koronavírusu SARS-CoV-2, pretože v Rusku sa zatiaľ nezačalo s plošným očkovaním. Uviedol to v utorok Putinov hovorca Dmitrij Peskov, ktorý súčasne vyhlásil, že "prezident sa nemôže dať očkovať necertifikovanou vakcínou".



Agentúra Interfax pripomenula, že Putin minulý týždeň na summite hospodárskeho zoskupenia Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky (BRICS) označil ruské vakcíny proti koronavírusu nového typu za bezpečné.



"Ruské vakcíny existujú, fungujú, sú účinné a bezpečné," uviedol.



Prvou ruskou vakcínou proti chorobe COVID-19 bola očkovacia látka vyvinutá Gamalejovým inštitútom pri ministerstve zdravotníctva, ktorá je známa pod názvom Sputnik V.



Táto vakcína je pomenovaná po Sputniku-1 - prvej umelo vytvorenej družici schopnej dosiahnuť obežnú dráhu Zeme, čím Sovietsky zväz v 50. rokoch triumfoval nad svojím konkurentom v dobývaní vesmíru - Spojenými štátmi.



Putin sa o tejto vakcíne vyjadruje pochvalne - informoval, že sa ňou ako dobrovoľníčka dala zaočkovať aj jeho dcéra, ktorá následne nemala žiadne závažné vedľajšie účinky - len dočasnú miernu horúčku.



Agentúra Interfax napísala, že vakcína Sputnik V momentálne prechádza fázou postregistračného testovania v Moskve. Zúčastňuje sa na ňom 40.000 ľudí, pričom štvrtina z nich dostane placebo. Táto vakcína sa v Rusku paralelne používa na očkovanie rizikových skupín - lekárov, zdravotníkov, učiteľov.



Tím, ktorý vakcínu Sputnik V vyvinul, v utorok oznámil, že jej účinnosť na 42. deň po podaní prvej dávky dosiahla 95 percent. Predchádzajúca, prvá, priebežná analýza podľa vedcov preukázala účinnosť vakcíny 92 percent. Počas testov sa u zaočkovaných neprejavili "žiadne nepredvídané nežiaduce účinky".



Ako informovala agentúra Interfax, táto vakcína sa bude očkovať v dvoch dávkach, pričom cena jednej dávky pre zahraničné trhy bude do desať dolárov.



Druhá ruská vakcína - EpiVacCorona - z vedeckého centra Vektor bola úradmi zaregistrovaná 14. októbra. Do jej postregistračného testovania, ktoré sa začalo 17. novembra, sa zapojí 40.000 ľudí, a to aj v rôznych regiónoch Ruska. Táto vakcína sa oddelene testuje aj na skupine 180 dobrovoľníkov starších ako 60 rokov.



Ďalšiu vakcínu vyvíja Čumakovovo centrum pri Ruskej akadémii vied. Momentálne tiež prechádza klinickými skúškami, a to na skupine 300 dobrovoľníkov. Registrácia tejto vakcíny sa očakáva do konca roka.