Putin ešte nevie, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta

Moskva 30. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok informoval, že sa ešte nerozhodol, či sa bude v roku 2024 uchádzať o znovuzvolenie do prezidentskej funkcie.



Podľa agentúry Interfax Putin súčasne uviedol, že "už samotná existencia takéhoto práva" podľa jeho názoru "stabilizuje vnútropolitickú situáciu v krajine". Poukázal aj na to, že aj americký prezident Joe Biden minulý týždeň oznámil, že má v úmysle uchádzať sa v roku 2024 o svoje znovuzvolenie. Podľa Putina to tiež povedie v stabilizácii situácie v USA.



Agentúra TASS dodala, že vo všeobecnosti sa očakáva, že Biden svoje rozhodnutie o účasti vo voľbách oznámi v novembri budúceho roku, po voľbách do Kongresu.



V rámci série otázok a odpovedí, ktoré v utorok zazneli na fóre na podporu investícií v Rusku, Putin pripomenul, že v súlade s ústavou má "právo byť zvolený na nové (funkčné) obdobie". Dodal, že o tom, či to urobí alebo nie, sa ešte nerozhodol. "Je priskoro hovoriť, kto a čo plánuje v roku 2024," pokračoval Putin.



Na otázku, aké sú jeho zámery do budúcnosti, ruský prezident odpovedal, že by "rád zrealizoval plány, ktoré sme oznámili, a ciele, ktoré sme si stanovili pre rozvoj krajiny".



Dodal však súčasne, že v Rusku je "veľa veľmi talentovaných a cieľavedomých mladých ľudí" a vyjadril želanie, aby sa angažovali na politickej scéne, v ekonomike, v biznise i v umení a "smelo prevzali (zodpovednosť za) budúcnosť krajiny". "Ani na sekundu nepochybujem, že Rusko má práve takúto budúcnosť," povedal Putin.



Ruskí voliči odhlasovali vlani v lete v referende zmeny ústavy, ktoré Putinovi umožnia zostať pri moci aj po skončení jeho terajšieho prezidentského mandátu.



Šlo o prvú zmenu ruskej ústavy od roku 1993, pričom Kremeľ vyvinul veľké úsilie, aby do volebných miestností napriek pandémii dostal čo najviac občanov. Vďaka zmene v ústave bude môcť Putin zostať v prezidentskom úrade do roku 2036, ak bude chcieť.