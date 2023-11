Putin sa zúčastní na summite skupiny krajín BRICS o vojne v Pásme Gazy

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok zúčastní na online summite skupiny rozvíjajúcich sa krajín BRICS, ktoré budú diskutovať o vojne Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. V pondelok o tom informoval Kremeľ, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Ruský prezident Vladimir Putin sa 21. novembra zúčastní na mimoriadnom summite BRICS (cez videokonferenciu), kde budú diskutovať o palestínsko-izraelskom konflikte," uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Do voľného bloku rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS patria okrem Ruska aj Brazília, India, Čína a Juhoafrická republika (JAR).



Stretnutiu bude predsedať juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, ktorý dúfa, že sa podarí dospieť k spoločnej reakcii na vyše šesťtýždňový konflikt.



JAR oznámila, že na virtuálnom summite bude prítomný aj generálny tajomník OSN António Guterres a že na konci sa očakáva spoločné vyhlásenie.



Rusko historicky pestuje blízke vzťahy s Izraelom aj s Palestínčanmi a Putin povedal, že jeho krajina by mohla zohrať úlohu sprostredkovateľa.



Putin kritizoval Západ za údajné podnecovanie napätia v tomto regióne a Izrael za spôsob boja v konflikte.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po bezprecedentnom vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom uvádza, že v dôsledku odvetných útokov izraelskej armády v tejto enkláve prišlo o život už prinajmenšom 13.000 ľudí, a to vrátane 9000 žien a detí, zatiaľ čo ďalších vyše 30.000 utrpelo zranenia.



Intenzívne boje medzi izraelskými vojakmi a militantným hnutím Hamas prebiehajú aj okolo nemocníc v palestínskom Pásme Gazy. Bojuje sa tiež o najväčšiu nemocnicu tejto enklávy, Šifá, pod ktorou má Hamas podľa Izraela veliteľské centrá a sklady zbraní.