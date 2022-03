Putin: Sankcie zvýšia ceny potravín a energií na Západe

Moskva 10. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok varoval Západ, že sankcie uvalené na Moskvu sa mu môžu vypomstiť v podobe vyšších cien potravín a energií. Putin v súvislosti s produkciou potravín poznamenal, že Rusko je jedným z hlavných svetových výrobcov priemyselných hnojív. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Rusko a Bielorusko sú jednými z najväčších dodávateľov minerálnych hnojív. Ak budú (západné krajiny) stále robiť problémy s financovaním a logistikou dodávania našich výrobkov, ceny narastú a to ovplyvní finálny produkt – potraviny," upozornil Putin.



Počas zasadnutia vlády prenášaného televíziou Putin vyhlásil, že k takzvanej špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine nikdy neexistovala alternatíva a že Rusko by nikdy nevymenilo vlastnú suverenitu za krátkodobý ekonomický zisk.



"Sankcie by na nás uvalili tak či tak. Svoje problémy sme si však dokázali vyriešiť v minulosti a dokážeme to aj teraz. Táto situácia nakoniec posilní našu nezávislosť, sebestačnosť a suverenitu," uviedol. Zároveň dodal, že Rusko si ako významný dodávateľ energií a plynu pre zahraničie bude naďalej plniť svoje záväzky, napriek tomu, že dodávky boli v dôsledku sankcií zabrzdené.



"(USA) oznámili, že končia s dovozom ruskej ropy. Ceny a inflácia sú tam také vysoké ako nikdy predtým a oni na nás hádžu svoje vlastné zlyhania," tvrdil Putin.



Ruská vláda v reakcii na sankcie zakázala na Západ vývoz tovarov z oblasti telekomunikácií, zdravotníctva, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva, ako aj železničné vagóny, kontajnery a turbíny. Zákaz platí do konca roka.