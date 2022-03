Putin Scholzovi oznámil, že tretie kolo rozhovorov bude cez víkend

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v piatok hodinu telefonicky rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval Moskvu, aby okamžite zastavila všetky vojenské akcie na Ukrajine. Putin Scholzovi povedal, že cez víkend sa bude konať tretie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov. Informácie poskytol hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Scholz tiež vyzval Putina, aby umožnil prístup humanitárnej pomoci do ukrajinských oblastí, kde prebiehajú boje, a ruský prezident mu oznámil, že sa tento víkend bude konať tretie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov. Hovorca vlády to uviedol vo vyhlásení.



Počas telefonátu sa obaja lídri dohodli na ďalších rozhovoroch, ktoré by sa mali konať čoskoro, dodal podľa Reuters hovorca.



Správu o telefonáte priniesla aj nemecká rozhlasová a televízna stanica Deutsche Welle (DW) a aj podľa nej Putin Scholzovi oznámil, že sa cez víkend má konať tretie kolo mierových rozhovorov.



Druhé kolo rozhovorov (o dočasnom prímerí alebo zastavení paľby) sa konalo vo štvrtok a ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa dohodli na zriadení humanitárnych koridorov v častiach Ukrajiny trpiacich bojmi.



Štvrtkové rokovanie bolo druhé od začiatku vojny 24. februára. Ani jedno kolo rozhovorov zatiaľ neprinieslo zastavenie bojov.



Mychajlo Podoľak, ukrajinský vyjednávač zapojený do mierových rozhovorov s Ruskom a hlavný poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tiež povedal novinárom, že rozhovory majú pokračovať v sobotu alebo v nedeľu. "Sme v neustálom kontakte," doplnil.