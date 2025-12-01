Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin schválil bezvízový styk pre čínskych občanov

Ruský prezident Vladimir Putin . Foto: TASR/AP

Podľa prezidentského výnosu nové pravidlá pre vízovú povinnosť s Čínou zostanú v platnosti do 14. septembra 2026.

Autor TASR
Moskva 1. decembra (Reuters) - Prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal výnos o bezvízovom styku pre čínskych občanov na obdobie 30 dní. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters

Podľa prezidentského výnosu nové pravidlá pre vízovú povinnosť s Čínou zostanú v platnosti do 14. septembra 2026. Vzťahuje sa na mnoho kategórií čínskych občanov vrátane turistov, podnikateľov, akademikov, umelcov a športovcov. Nevzťahujú sa na migrantov za prácou, dlhodobých študentov ani na pracovníkov v sektore logistiky a dopravy.

„Toto všetko sa robí s cieľom zvýšiť turistický ruch a zjednodušiť proces pre (čínskych) občanov,“ povedal predseda predstavenstva Nadácie pre rozvoj a podporu Medzinárodného diskusného klubu Valdaj Andrej Bystrickij pre agentúru TASS.

„Môžeme s istotou povedať, že s optimizmom môžeme očakávať predĺženie platnosti týchto ruských a čínskych dekrétov a nariadení,“ dodal.

Ide o reakciu na rozhodnutie čínskej diplomacie, že od 15. septembra platí počas jedného roka bezvízový styk až na 30 dní pre bežných držiteľov ruských pasov.

Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching podpísali dohodu o strategickom partnerstve medzi oboma krajinami krátko pred inváziou Kremľa na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva sa odvtedy vo veľkej miere spolieha na dovoz z Pekingu, čo jej pomáha prekonávať západné sankcie.
