Putin schválil stratégiu rozvoja ruského námorníctva

Moskva 9. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin schválil novú námornú stratégiu, ktorá má plne obnoviť pozíciu Ruska ako svetovej námornej veľmoci. V pondelkovom rozhovore pre týždenník Argumenty i Fakty to uviedol poradca ruského prezidenta pre otázky námorníctva Nikolaj Patrušev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Patrušev objasnil, že Putin koncom mája schválil „Stratégiu rozvoja ruského námorníctva do roku 2050“. „Pozícia Ruska ako jednej z najväčších námorných mocností sveta sa postupne obnovuje,“ povedal Patrušev. „Takúto prácu nie je možné vykonávať bez dlhodobej vízie scenárov vývoja situácie v oceánoch, vývoja výziev a hrozieb a bez definovania cieľov a úloh, ktoré stoja pred ruským námorníctvom,“ dodal.



Reuters pripomína, že podľa väčšiny verejných rebríčkov má Rusko po Číne a Spojených štátoch tretie najväčšie námorné sily vo na svete, hoci jeho Černomorské loďstvo vo vojne na Ukrajine utrpelo významné straty a prišlo aj o vlajkovú loď - raketový krížnik Moskva.



Podľa údajov z otvorených zdrojov má Rusko 79 ponoriek, z toho 14 na jadrový pohon, a 222 bojových lodí vrátane jednej lietadlovej. Hlavnou zložkou ruského námorníctva je Severné loďstvo so sídlom v Severomorsku v Barentsovom mori. Ďalším jednotkami sú Čiernomorské, Baltské a Tichomorské loďstvo a Kaspická flotila.