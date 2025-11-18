< sekcia Zahraničie
Putin schválil výstavbu ľadoborca Stalingrad s jadrovým pohonom
Názov Stalingrad symbolizuje silu Ruska prekonať aj najťažšie časy s odkazom na hrdinskú obranu dnešného Volgogradu počas druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko v utorok začalo stavbu ďalšieho ľadoborca s jadrovým pohonom napriek ekonomickým ťažkostiam spôsobeným útočnou vojnou Kremľa proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a TASS.
„Žiadame vás o súhlas s inštaláciou kýlu jadrového ľadoborca Stalingrad,“ povedal prostredníctvom videohovoru ruskému prezidentovi generálny riaditeľ štátnej korporácie Rosatom Alexej Lichačev v Baltických lodeniach v Petrohrade.
„Povolenie udelené,“ odpovedal Putin.
Názov Stalingrad symbolizuje silu Ruska prekonať aj najťažšie časy s odkazom na hrdinskú obranu dnešného Volgogradu počas druhej svetovej vojny. Po dokončení to bude siedmy viacúčelový ľadoborec s jadrovým pohonom projektu 22220.
Jedným z čestných hostí na slávnostnom položení kýlu ľadoborca bol 103-ročný veterán Pavel Vinokurov, ktorý bojoval pri Stalingrade.
Ľadoborec po dokončení bude merať na dĺžku 173,3 metra, na šírku 34 metrov a vysoký bude 15,2 metra. Bude mať výtlak 33.540 ton a výkon 60 MW na hriadeli. Dosiahne maximálnu rýchlosť 22 uzlov (na otvorenej vode) a dokáže lámať ľad až 3 metre hrubý. Odhadovaná životnosť ľadoborcov projektu 22220 je 40 rokov.
Rusko stavia ešte atómové ľadoborce „Leningrad“ a „Čukotka“. Cieľom je sprístupniť severovýchodný priechod cez Arktídu počas väčšiny roka, čo skracuje obchodné cesty do Ázie. Putin v októbri na stretnutí so zástupcami médií z krajín BRICS pripomenul, že Rusko má sedem jadrových ľadoborcov a 34 dieselových a tieto lode sú „veľmi vysokej triedy, sú výkonné, moderné“.
