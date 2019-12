Putin skritizoval rozširovanie NATO. Na spoluprácu je pripravený

Soči 3. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok skritizoval pokračujúce rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO). Podľa jeho slov je tento proces zbytočný vzhľadom na to, že po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 nehrozí zo strany Moskvy žiadne nebezpečenstvo.



Putin na stretnutí ruských vojenských lídrov v čiernomorskom meste Soči ďalej uviedol, že rozširovanie NATO predstavuje pre Rusko bezpečnostné riziko. Dúfa však, že v tejto súvislosti prevážia spoločné záujmy, informovala tlačová agentúra Reuters.



Napriek napätiu ruský líder vyhlásil, že jeho krajina je stále pripravená s Alianciou spolupracovať.



Jeho výrok prišiel v rovnakom čase, ako prezident USA Donald Trump pred jubilejným dvojdňovým summitom NATO v Londýne slovne zaútočil na európskych spojencov, najmä na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho komentár o "mozgovej smrti" NATO a Nemecko za príliš nízke výdaje na obranu.



"Viac ráz sme vyjadrili pripravenosť spoločne čeliť skutočným hrozbám vrátane medzinárodného terorizmu, miestnych ozbrojených konfliktov a nebezpečenstva nekontrolovaného vyzbrojovania sa arzenálom masového ničenia," povedal Putin, ktorého s odvolaním sa na ruské médiá citovala tlačová agentúra AFP.



Kremeľ zároveň pozorne sleduje vývoj vo vnútri NATO, ale tieto udalosti považuje za vnútorné záležitosti Aliancie. "Nie je nám do toho nič, ale bude, ak NATO ohrozí bezpečnosť Ruskej federácie," povedal v utorok podľa tlačovej agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Tento spolok je produktom studenej vojny. Rusko nechce návrat do týchto čias, ale NATO, ktoré vzniklo na základe konfrontačnej ideológie, nemôže, samozrejme, konceptuálne ponúknuť nič iné," poznamenal Peskov.



Summit lídrov členských krajín Severoatlantickej aliancie pri príležitosti 70. výročia jej vzniku sa začína v utorok v britskej metropole. NATO vzniklo 4. apríla 1949, keď bola podpísaná zakladajúca Severoatlantická zmluva.



Všeobecne sa očakáva, že na summite bude demonštrovaná jednota členských štátov a vyjadrenie podpory pre Britániu, ktorá opúšťa Európsku úniu.



Rusko na záver mesiaca plánuje spoločné námorné manévre s Iránom a Čínou, uviedol v utorok podľa TASS-u vysokopostavený činiteľ iránskych námorných síl. Kde sa cvičenia budú konať, správa nešpecifikovala.