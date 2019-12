Putin otvoril železničnú časť Krymského mosta v kabíne rušňovodiča

Moskva 23. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok slávnostne otvoril železničnú časť Krymského mosta cez Kerčský prieliv, keď sa v motorovom vozni odviezol po trase z krymského mesta Kerč do mesta Tamaň, ktoré sa nachádza na druhej strane prielivu. Informovala o tom agentúra TASS.



Putin strávil po nástupe do vlaku časť cesty v kabíne rušňovodiča a následne sa presunul do jedného z vozňov, kde besedoval s robotníkmi, ktorí sa podieľali na výstavbe mosta.



Krymský most, ktorý je najdlhším mostom v Rusku aj v Európe, spája Moskvou anektovaný Krymský polostrov s Tamanským polostrovom na juhu Ruska. Ide o jediné cestné a železničné spojenie Krymského polostrova s Ruskou federáciou.



Most sa skladá z dvoch paralelných komunikácií - cestnej a železničnej. Pre osobné automobily ho sprístupnili v máji 2018 a pre nákladnú cestnú dopravu na jeseň toho istého roku. Nákladné vlaky by po ňom mali začať jazdiť v júni 2020.



Výstavbu železničnej časti mosta oficiálne ukončili 18. decembra 2019. Prvý osobný vlak, ktorý vyrazil z Petrohradu v pondelok o 12.00 h SEČ, by mal po moste prejsť 25. decembra. Cesta z Petrohradu do Sevastopola stojí približne 50 eur a trvať by mala 43 hodín a 23 minút.



Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014. Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo však pripojenie Krymu k Ruskej federácii neuznali.