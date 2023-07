Putin sľúbil 6 africkým krajinám, že im zadarmo dodá tisíce ton obilia

Moskva 27. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol vo štvrtok šiestim africkým krajinám obilie zadarmo. K tomuto kroku pristúpil krátko po tom, ako Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V príhovore na začiatku Rusko-afrického summitu Putin uviedol, že Rusko tento rok očakáva rekordnú úrodu obilia a je pripravené nahradiť Ukrajinu v jeho vývoze do Afriky.



"V nasledujúcich štyroch až piatich mesiacoch budeme schopní zaistiť bezplatné dodávky 25.000 až 50.000 ton obilia pre Burkinu Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsko, Stredoafrickú republiku a Eritreu," uviedol šéf Kremľa. Poukázal tiež na "kritickú úlohu" svojej krajiny v celosvetovej potravinovej bezpečnosti.



Západné sankcie podľa Putina bránia Rusku dodávať chudobných krajinám aj bezplatné hnojivá. "Vynára sa paradox. Na jednej strane západné krajiny bránia vývozu nášho obilia a hnojív a na druhej strane nás pokrytecky obviňujú zo súčasnej krízy na svetovom trhu s potravinami," uviedol Putin.



Dvojdenný Rusko-africký summit je súčasťou snáh Ruska o presadenie svojho vplyvu a podnikateľských záujmov v Afrike. Moskva si tam zachováva podporu aj napriek medzinárodnej izolácii pre vojnu na Ukrajine. Očakáva sa, že na summite bude uzatvorených viacero dohôd. Prvý Rusko-africký summit sa uskutočnil v roku 2019.



Podľa Ruska je na summite zastúpených 49 z 54 afrických krajín, pričom 17 z nich reprezentujú hlavy štátov a štyri predsedovia vlády. Je to menej ako polovica lídrov na summite v roku 2019, píše Reuters.



Čiernomorská obilná dohoda, ktorú podpísalo Rusko a Ukrajina vlani v júli pod patronátom Turecka a OSN, umožnila vývoz takmer 33 miliónov ton obilia cez Čierne more aj napriek vojenským operáciám v oblasti. Rusko však 17. júla odmietlo dohodu opätovne predlžiť. Podľa humanitárnych skupín to pocítia v mnohých častiach Afriky, ktorá je vo veľkej miere závislá od obilia z Ruska a Ukrajiny. Mnoho Afričanov pritom už teraz ohrozuje hlad.