Putin sľúbil Bielorusku pôžičku vo výške 1,5 miliardy USD

Moskva 14. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok sľúbil, že jeho krajina poskytne Bielorusku pôžičku vo výške 1,5 miliardy amerických dolárov (približne 1,26 miliardy eur). Stalo sa tak v čiernomorskom letovisku Soči, kde Putin prijal bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Lukašenko sa počas bilaterálneho rokovania s ruským prezidentom poďakoval za jeho podporu a sľuboval, že sa bude držať bližšie k svojmu "staršiemu bratovi", čím podľa agentúry AFP myslel Moskvu.



Putin počas rokovania podporil Lukašenka, keď uviedol, že bieloruský líder určite uspeje s jeho navrhovanými reformami.



Lukašenko navrhol koncom augusta plány na referendum o ústavných reformách v zjavnej snahe o kompromis. Jeho volebná súperka Sviatlana Cichanovská jeho návrh odmietla a prezidenta obvinila, že hrá o čas. Putin však jeho reformy podporil.



"Som presvedčený, na základe vašich skúseností, že práca bude v tomto smere zorganizovaná na najvyššej úrovni a umožní rozvoju politického systému v krajine dosiahnuť nových výšin," povedal Putin Lukašenkovi.



"Chceme, aby si Bielorusi vyriešili túto situáciu sami, pokojným spôsobom a prostredníctvom dialógu, bez vonkajších výziev a nátlaku, aby tak našli spoločné riešenie," pokračoval Putin.



Cichanovská na sociálnej sieti Telegram v pondelok uviedla, že akákoľvek dohoda medzi Lukašenkom a Putinom bude neplatná.



"Chcem Vladimirovi Putinovi pripomenúť: nech už prijmete čokoľvek a nech už sa zhodnete na čomkoľvek, toto stretnutie v Soči nebude mať nijakú právnu váhu," napísala Cichanovská.



"Všetky dohody podpísané s nelegitímnym Lukašenkom budú novou vládou revidované. Mrzí ma, že ste sa rozhodli viesť dialóg s diktátorom, a nie s bieloruským ľudom," pokračovala Cichanovská.



Vyjadrila sa aj k spomínanej pôžičke: "Dúfam, že si Putin uvedomuje, že to bude Lukašenko, a nie naši ľudia, kto tu pôžičku bude splácať."



Bývalý bieloruský minister kultúry a exveľvyslanec vo Francúzsku Pavel Latuška pre agentúru AP uviedol, že aj keď v tomto okamihu stojí Kremeľ na Lukašenkovej strane, neskôr môže pristúpiť k zinscenovaniu jeho odchodu.



"Lukašenko sám seba každodenne diskredituje a keď svoju autoritu napokon stratí úplne, Moskva ho bude vedieť jednoduchšie nahradiť," povedal Latuška pre AP.



Minský analytik Alexandr Klaskovskyj podľa AP predpovedal, že Kremeľ môže pristúpiť k nabádaniu Lukašenka, aby zmiernil represiu proti protestujúcim v Bielorusku a aby deeskaloval napätie v krajine, popritom by mohol Kremeľ potajme hľadať kandidáta, ktorý by bieloruského prezidenta nahradil.



"Rozsiahle protesty sa nezoslabujú. Ostnaté drôty, vodné delá a stovky zadržaných poukazujú na Lukašenkov mizerný stav, čo núti Kremeľ pozerať sa po alternatíve. Putin by len ťažko chcel dať všetky vajíčka do jedného koša," tvrdil Klaskovskyj.



Lukašenkovej návšteve v Rusku predchádzali intenzívne prípravy. Počas augusta prezidenti oboch krajín absolvovali šesť spoločných telefonátov. Začiatkom septembra do Minska zavítal ruský premiér Michail Mišustin a deň predtým pricestoval do Moskvy bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej.