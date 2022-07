Putin sľubuje, že Rusko prekoná problémy v oblasti technológií

Moskva 18. júla (TASR) - Rusko čelí veľkým problémom v sektore špičkových technológií v dôsledku bezprecedentných sankcií Západu za inváziu na Ukrajinu. Ale nevzdá sa a nedovolí, aby jeho ekonomika klesla o desaťročia späť. Vyhlásil to v pondelok prezident Vladimir Putin v nezvyčajne úprimnom priznaní ťažkostí, keďže sankcie si začínajú vyberať svoju daň. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Putin počas videokonferencie o strategických rozvojových cieľoch povedal, že Západ zaviedol sankcie, aby odrezal Rusko od špičkových technológií s cieľom obmedziť rozvoj krajiny. Ale Rusko sa len tak nevzdá, bude intenzívne hľadať riešenia, spoliehať sa pritom na vlastné technologické zdroje a prácu domácich inovatívnych firiem. "Je to obrovská výzva pre našu krajinu," skonštatoval.



Mnoho špičkových technologických spoločností vrátane Apple, Microsoftu a Intelu pozastavilo svoju činnosť v Rusku alebo krajinu úplne opustilo po tom, ako Putin 24. februára poslal vojakov na Ukrajinu.



Rusko pritom nemá žiadne domáce alternatívy a mnohé donedávna rýchlo rastúce ruské firmy, ako napríklad internetový predajca Ozon alebo technologická spoločnosť Yandex, boli pre sankcie odrezané od financií zo Západu.



Putin vyhlásil, že Rusko musí rýchlo vytvoriť alternatívy, aby takéto spoločnosti mohli získať potrebné financie doma a pokračovať vo svojom rozvoji. "Veľmi sa teším na podrobné návrhy od ministerstva financií aj centrálnej banky," dodal.



Ruský prezident vzdoruje sankciám a tvrdí, že ekonomika krajiny bude silnejšia. Poukázal pritom na fakt, že "chaotické opatrenia" v Európe zvýšili globálne ceny energií. Rusko je však silne závislé od dovozu všetkého od výrobných zariadení až po spotrebný tovar a ekonómovia sa domnievajú, že najhoršie dôsledky sankcií ešte len prídu.



Putin na stretnutí zdôraznil, že veľké štátne korporácie, ktoré podľa neho "nevedia, čo robiť s miliardami dolárov", by mali investovať do domácich high-tech firiem.



Využil túto príležitosť aj na kritiku priemyselného konglomerátu Rostec, keďže doteraz vykázal len veľmi "skromné výsledky" pri plnení cieľov rozvoja technológií. "Projekt rozvoja mikroelektronického priemyslu musel byť minulý rok úplne reštartovaný," poznamenal a ako ďalšiu problematickú oblasť spomenul aj siete 5G.



Vicepremiér Dmitrij Černyšenko na tom istom stretnutí uviedol, že ruský IT sektor prekoná nepriaznivé dôsledky sankcií približne za tri až päť rokov.



Kirill Dmitriev, šéf ruského fondu priamych investícií, navrhol vytvorenie fondov na investície do špičkových technológií, do ktorých by boli zapojené štátne spoločnosti, ako je napríklad ropovodný monopol Transnefť.



V roku 2021 sa Putin sťažoval na rastúci vplyv zahraničných technologických firiem, ktoré podľa neho konkurujú suverénnym štátom.



Rusko už mesiace sprísňuje kontroly nad technologickými spoločnosťami so sídlom v USA, obviňuje ich zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny a z podpory opozície.



V pondelok moskovský súd udelil Google pokutu vo výške zhruba 385 miliónov eur za neodstránenie obsahu týkajúceho sa ruskej vojenskej intervencie na Ukrajine. Ide o najväčšiu pokutu, aká bola kedy udelená IT spoločnosti v Rusku.