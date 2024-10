Putin: Sme pripravení rokovať s Ukrajinou na základe dohôd z Istanbulu

Moskva 18. októbra (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin v piatok obvinil Ukrajinu z neochoty rokovať. Zopakoval, že Rusko je pripravené rokovať s Ukrajinou na základe dohôd z Istanbulu, ktoré parafoval aj vedúci vtedajšej ukrajinskej delegácie. Uviedla to agentúra DPA.



Mierové rokovania v Turecku sa konali na jar 2022 — len niekoľko týždňov po tom, ako ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. V týchto dohodách sa okrem iného stanovuje, že Ukrajina sa musí vzdať svojich snáh o členstvo v NATO.



Ruský prezident tiež uviedol, že je otvorený tomu, aby hostiteľom mierových rokovaní bola Saudská Arábia. Zdôraznil však, že dôležitejší ako miesto konania schôdzky je obsah rokovaní.



V tejto súvislosti ocenil mierové iniciatívy Číny a Brazílie, pričom ich prístup k riešeniu konfliktu na Ukrajine označil za vyvážený.



Vyhlásil, že Rusko je za nastolenie trvalého mieru na Ukrajine, ktorým by všetci mali zaistenú rovnakú bezpečnosť.



"Nemalo by to byť prímerie na týždeň, dva týždne alebo na rok — aby krajiny NATO znovu vyzbrojili. Potrebujeme podmienky na dlhodobý, udržateľný a trvalý mier," zdôraznil Putin na tlačovej konferencii pre médiá členských štátov združenia BRICS, ktorého summit sa bude konať na budúci týždeň v meste Kazaň ležiacom v európskej časti Ruska.



Ruský prezident sa vyhol odpovedi na otázku, kedy sa skončí ruská tzv. špeciálna vojenská operácia na Ukrajine. Uviedol, že sa treba obrátiť na Severoatlantickú alianciu a jej sa spýtať, kedy ju "prestane baviť bojovať s Ruskom". V mene svojej krajiny však Putin povedal, že Rusko je pripravené pokračovať v tomto boji a zvíťaziť.



Putin okrem toho tvrdí, že ukrajinská armáda nie je schopná používať vysoko presné zbraňové systémy, ale robia to za ňu "vojenskí špecialisti NATO".



"NATO s nami vedie vojnu, ale rukami ukrajinských vojakov," vyhlásil Putin a zopakoval, že vojna na Ukrajine bude pokračovať tak dlho, ako dlho budú členské štáty NATO dodávať Ukrajine zbrane.