Putin spochybnil rozhodnutie o udelení Nobelovej ceny Muratovovi

Moskva 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu spochybnil rozhodnutie udeliť Nobelovu cenu za mier Dmitrijovi Muratovovi, šéfredaktorovi ruského nezávislého denníka Novaja gazeta, ktorý tento týždeň prišiel o licenciu na svoju tlačenú verziu, pričom ho označil za "politické". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sme veľmi radi, že náš občan dostal Nobelovu cenu za mier, no podľa môjho názoru Nobelov výbor do značnej miery znehodnotil význam Nobelových cien v tejto humanitárnej oblasti," uviedol Putin na ekonomickom fóre v meste Vladivostok.



Šéf Kremľa dostal i otázky týkajúce sa odobratia licencie pre noviny Novaja gazeta, najvýznamnejší nezávislý ruský denník.



"Vieme o mnohých prípadoch, kedy sa rozhodnutia prijímajú výlučne pod vplyvom aktuálnej politickej situácie. A to tých, ktorí tieto rozhodnutia prijímali, nijako nectí," dodal šéf Kremľa, čím narážal najmä na udelenie Nobelovej ceny za mier v roku 2009 americkému exprezidentovi Barackovi Obamovi. Zároveň položil otázku, prečo vôbec Obama toto ocenenie dostal, keďže sa podľa Putina počas svojho funkčného obdobia "nezaslúžil o obranu mieru na svete".



Ruské nezávislé médiá už niekoľko rokov čelia bezprecedentnému tlaku zo strany štátu, pričom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa situácia ešte viac zhoršila. Mnohé médiá preto začali po uvalení rôznych obmedzení vykonávať svoju činnosť zo zahraničia.



Na otázku o novinároch, ktorí museli z Ruska odísť, Putin odpovedal, že "boli šťastní, že mohli odísť, lebo aj tak pracovali proti našej krajine".



Ruský prezident tiež súhlasil s trestom odňatia slobody na 22 rokov, ktorý súd v pondelok vymeral bývalému ruskému novinárovi Ivanovi Safronovovi za údajnú vlastizradu a prezradenie štátneho tajomstva.