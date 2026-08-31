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Putin: Spolupráca medzi Ruskom a Čínou slúži ako vzor vzťahov
Podľa čínskeho prezidenta ŠOS zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní regionálneho mieru a stability.
Autor TASR
Biškek 31. augusta (TASR) - Spoločná túžba po mieri a rozvoji zostáva nemennou, nehľadiac na rastúcu neistotu na svetovej scéne. Čínsky prezident Si Ťin-pching to vyhlásil počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v kirgizskom Biškeku, kde sa zúčastňujú na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.
„Uprostred rýchlych zmien, aké sme nevideli celé storočie, viditeľne narastajú faktory neistoty a nepredvídateľnosti, ale túžba národov našej planéty po mieri, rozvoji, spolupráci a vzájomnom prospechu zostáva nemenná,“ vyhlásil Si Ťin-pching.
Podľa čínskeho prezidenta ŠOS zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní regionálneho mieru a stability. „Šanghajská organizácia pre spoluprácu má dôležité poslanie udržiavať stabilitu v regióne a podporovať jeho rozvoj,“ zdôraznil čínsky líder.
„Realizujeme významné projekty v oblasti energetiky, priemyslu, vesmíru, dopravy a logistiky,“ povedal Putin. „Vzhľadom na súčasnú zložitú geopolitickú situáciu slúži rozsiahle partnerstvo a strategická spolupráca medzi Ruskom a Čínou ako vzor medzištátnych vzťahov,“ vyhlásila hlava Ruska podľa agentúry DPA.
O vojne na Ukrajine sa počas rokovania ruského a čínskeho lídra diskutovalo podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova „len okrajovo, k žiadnej skutočnej diskusii (o tejto téme) nedošlo,“ citovala jeho slová agentúra TASS.
„Stretnutie sa odohralo, ako už tradične, vo veľmi konštruktívnej a priateľskej atmosfére. Si Ťin-pching aj Putin si navzájom dôverujú a túto vzájomnú dôveru využívajú na riešenie najzložitejších otázok,“ podčiarkol Peskov.
„Uprostred rýchlych zmien, aké sme nevideli celé storočie, viditeľne narastajú faktory neistoty a nepredvídateľnosti, ale túžba národov našej planéty po mieri, rozvoji, spolupráci a vzájomnom prospechu zostáva nemenná,“ vyhlásil Si Ťin-pching.
Podľa čínskeho prezidenta ŠOS zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní regionálneho mieru a stability. „Šanghajská organizácia pre spoluprácu má dôležité poslanie udržiavať stabilitu v regióne a podporovať jeho rozvoj,“ zdôraznil čínsky líder.
„Realizujeme významné projekty v oblasti energetiky, priemyslu, vesmíru, dopravy a logistiky,“ povedal Putin. „Vzhľadom na súčasnú zložitú geopolitickú situáciu slúži rozsiahle partnerstvo a strategická spolupráca medzi Ruskom a Čínou ako vzor medzištátnych vzťahov,“ vyhlásila hlava Ruska podľa agentúry DPA.
O vojne na Ukrajine sa počas rokovania ruského a čínskeho lídra diskutovalo podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova „len okrajovo, k žiadnej skutočnej diskusii (o tejto téme) nedošlo,“ citovala jeho slová agentúra TASS.
„Stretnutie sa odohralo, ako už tradične, vo veľmi konštruktívnej a priateľskej atmosfére. Si Ťin-pching aj Putin si navzájom dôverujú a túto vzájomnú dôveru využívajú na riešenie najzložitejších otázok,“ podčiarkol Peskov.