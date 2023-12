Putin: Spoluprácu Ruska s Nemeckom narušili výbuchy Nord Streamu

Moskva 4. decembra (TASR) - Spoluprácu medzi Moskvou a Berlínom narušili vlaňajšie výbuchy na plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka. Uviedol to v pondelok ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Súčasný stav zmrazených vzťahov (Nemecka) s Ruskom – chcem zdôrazniť, že nie z našej iniciatívy – je nevýnosný. Je to nevýnosné pre nás aj pre vás, ale podľa môjho názoru najmä pre Nemecko," povedal v Kremli pri preberaní poverovacích listín od viac ako 20 nových veľvyslancov v Moskve vrátane veľvyslancov Nemecka a Británie.



Energetika bola podľa ruského prezidenta vždy "atraktívnou oblasťou bilaterálnej spolupráce". "Túto spoluprácu doslova narušila sabotáž na plynovodoch Nord Stream," dodal.



Rusko obvinilo z výbuchov na plynovodoch Spojené štáty, Britániu a Ukrajinu. Washington, Londýn aj Kyjev odmietli, že by mali z explóziami na dne Baltského mora niečo spoločné.



Putin dúfa v zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Londýnom. "Dúfajme, že sa situácia zmení k lepšiemu v záujme našich dvoch krajín a národov," povedal.



Vzťahy Ruska so západnými krajinami sú na najnižšom bode od čias studenej vojny. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu, ktorú Kremeľ spustil vlani vo februári. Západ reagoval uvalením sankcií na Moskvu a vojenskou podporou pre Kyjev.



Doteraz nevysvetlené výbuchy poškodili 26. septembra 2022 tri z celkovo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.



K výbuchom došlo vo výlučných ekonomických zónach Švédska a Dánska. Obe krajiny útoky označili za úmyselné, no zatiaľ nevedia, kto je za ne zodpovedný.



Spojené štáty a NATO označili výbuchy na plynovodoch Nord Stream za sabotáž.