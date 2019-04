Putin: Stav kontaktov medzi Ruskom a Estónskom je abnormálny

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti.

Moskva 18. apríla (TASR) - Skutočnosť, že medzi ruskými a estónskymi predstaviteľmi už dlhý čas neexistujú zmysluplné kontakty, je abnormálna, vyhlásil v Moskve na štvrtkovej schôdzke s estónskou hlavou štátu Kersti Kaljulaidovou ruský prezident Vladimir Putin.



"Nedostatok kontaktov medzi vedúcimi činiteľmi, oficiálnymi orgánmi, medzi susedmi je, samozrejme, abnormálny," zdôraznil Putin, ktorého citovala agentúra TASS.



"Je to už dávno, čo sme sa naposledy videli," povedal Putin pri privítaní Kaljulaidovej. Pripomenul, že posledné rusko-estónske stretnutie na najvyššej úrovni sa uskutočnilo pred približne desiatimi rokmi. Putin dodal, že s Kaljulaidovou sa stretol "nedávno niekde v zahraničí".



Kaljulaidová ešte minulý piatok vyjadrila nádej, že jej schôdzka so šéfom Kremľa podporí dvojstranný dialóg.



"Dúfam, že to povedie k dialógu, ktorý bude čo najúprimnejší a bude zahŕňať všetky úrovne, nielen prezidentskú," uviedla Kaljulaidová rozhovore pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR.



"Myslím si, že sa budeme snažiť zamerať na témy, ktoré by mohli byť prospešné pre našich ľudí v ich každodennej praktickej komunikácii. Najmä na projekty pre ďalšie rozpočtové obdobie EÚ. Je to jedno z odvetví, kde môžeme určite komunikovať. Mnohí naši študenti sú v Rusku. Naši ľudia tam chodia, mnohí z nich tam majú príbuzných. Máme veľa praktických rutinných tém na diskusiu," povedala Kaljulaidová. To, že sa stretne s Putinom, označila za "dobré znamenie".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti. Peskov dodal, že cieľom stretnutia je "spoznať sa navzájom a diskutovať o naliehavých otázkach", takže praktické rozhodnutia by sa nemali očakávať.