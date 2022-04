Putin stratil záujem o rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine

Londýn/Moskva 24. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin už nemá záujem o diplomatické kroky zamerané na vyriešenie konfliktu na Ukrajine a namiesto toho chce dobyť čo najviac ukrajinského územia. Túto správu priniesol v nedeľu britský denník The Financial Times (FT), na ktorý sa odvolal portál spravodajskej stanice Sky News.



Traja ľudia informovaní o situácii okolo rozhovorov s ruským prezidentom denníku FT povedali, že Putin minulý mesiac vážne uvažoval nad mierovou dohodu s Ukrajinou.



Uviedli však, že Putin teraz nevidí žiadne možné riešenie prostredníctvom diplomatických rokovaní a je presvedčený, že sú v "slepej uličke".



Jedna osoba informovaná o rozhovoroch povedala: "Putin úprimne verí tým nezmyslom, ktoré počuje v (ruskej) televízii, a chce veľké víťazstvo."



Svoj postoj pritvrdil po potopení ruskej bojovej lode Moskva, k čomu sa prihlásila Ukrajina. Oznámila, že ruský krížnik Moskva zasiahla raketami Neptun.



Zdroj dodal: "Putin bol proti podpísaniu čohokoľvek... Po potopení Moskvy nepôsobí ako víťaz, pretože to bolo ponižujúce."