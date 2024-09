Putin súhlasil s podpísaním strategickej dohody s Iránom

Moskva 19. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladmir Putin prijal návrh na podpísanie dohody o strategickom partnerstve s Iránom, ktorý mu predložilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na oficiálnej webovej stránke prezidentskej kancelárie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



V dokumente sa uvádza, že ruský prezident považuje podpísanie dohody za výhodné. Kedy presne by k podpísaniu dohody mohlo prísť sa však nešpecifikuje.



Rusko už nejaký čas deklaruje, že plánuje podpísať bilaterálnu dohodu s Iránom. Kremeľ dokument zverejnil po utorkovej návšteve tajomníka ruskej Rady bezpečnosti Sergeja Šojgua v Iráne, počas ktorej sa stretol s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom i svojím rezortným kolegom Alím Akbarom Ahmadijánom. Len niekoľko dní predtým sa Šojgu v Pchjongjangu stretol aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Rusko od začiatku invázie na Ukrajine posilnilo svoje vzťahy so Iránom a Severnou Kóreou, ktoré sú nepriateľské voči Spojeným štátom. USA vnímajú tieto vzťahy so znepokojením a tvrdia, že obe krajinu dodávajú Rusku balistické rakety, čo Moskva popiera. Západné mocnosti minulý týždeň ohlásili nové sankcie voči Iránu za údajné dodávky rakiet krátkeho doletu Rusku.