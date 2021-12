Putin telefonoval pápežovi, zablahoželal mu k narodeninám

Moskva 17. decembra (TASR) - Pápežovi Františkovi k jeho 85. narodeninám v piatok telefonicky zablahoželal aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vyzdvihol jeho snahy o upevnenie vzťahov medzi Vatikánom a ruskou pravoslávnou cirkvou a medzi Svätou stolicou a Ruskom. S odvolaním sa na tlačovú službu Kremľa o tom v piatok informovala agentúra TASS.



Tlačová služba Kremľa vo svojom vyhlásení uviedla, že vzťahy medzi Ruskom a Vatikánom "sa vyznačujú vysokou úrovňou vzájomného porozumenia a podobnosti postojov k mnohým problémom našej doby".



Pápež a Putin sa podľa Kremľa zhodli, že budú "pokračovať v spoločnom úsilí zameranom na presadzovanie základných morálnych a humanitárnych hodnôt". Zdôraznený bol aj význam "konštruktívneho medzináboženského dialógu".



Kremeľ predtým oznámil, že Putin zaslal pápežovi k narodeninám aj pozdravný telegram a ako dar mu do Vatikánu poslal portrét ruského spisovateľa Fiodora Dostojovského, od ktorého narodenia uplynulo v októbri 200 rokov a ktorého dielo František pozná.



Tento telefonát sa uskutočnil len niekoľko dní po tom, ako František oznámil, že má v pláne ďalšie stretnutie s hlavou ruskej pravoslávnej cirkvi - bolo by v poradí druhé po historickom prvej schôdzke, ktorá sa konala v roku 2016 na Kube.



Išlo o vôbec prvé stretnutie pápeža s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi od veľkej schizmy v roku 1054 – rozkolu, ktorý rozdelil kresťanstvo na západnú a východnú vetvu. Obaja vtedy deklarovali svoju ochotu spolupracovať.



František vo svojom vyhlásení začiatkom decembra spresnil, že sa na budúci týždeň plánuje stretnúť s vyslancom ruskej pravoslávnej cirkvi, aby sa dohodol na "možnom stretnutí" s patriarchom Kirillom.



Okrem toho František pri návrate z návštevy Cypru a Grécka novinárom na palube lietadla povedal: "Som ochotný ísť do Moskvy a viesť dialóg s bratom (patriarchom Kirillom)."



Oddelenie Moskovského patriarchátu pre vonkajšie vzťahy s cirkvami však podľa agentúry TASS informácie o takýchto diskusiách na bilaterálnej úrovni nepotvrdilo s tým, že sa o tom ani teraz nehovorilo.