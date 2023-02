Putin telefonoval s azerbajdžanským prezidentom o Náhornom Karabachu

Moskva 15. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s azerbajdžanským kolegom Ilhamom Alijevom poznamenal, že je dôležité zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť v regióne južného Kaukazu. V utorok to vo vyhlásení uviedol Kremeľ, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V telefonáte oboch lídrov zaznelo, že "všetky dohody medzi Ruskom, Azerbajdžanom a Arménskom na najvyššej úrovni by sa mali bezpodmienečne dodržiavať", píše sa vo vyhlásení.



Znepriatelené Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je od sovietskych čias formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni.



Obe krajiny viedli v uplynulých desaťročiach dve vojny o tento región. Prvá sa odohrala ešte na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Šesťtýždňová vojna z jesene 2020, nazývaná aj druhou vojnou o Náhorný Karabach, si vyžiadala vyše 6500 životov. Boje ukončilo prímerie sprostredkované Ruskom. Napriek tomu v regióne pretrváva napätie.



V súčasnosti navyše Azerbajdžanci, ktorí o sebe tvrdia, že sú aktivisti, blokujú Lačinský koridor – jedinú cestu, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom, v dôsledku čoho sa v regióne prehlbuje humanitárna kríza.



Podľa Arménska ide o akciu podporovanú azerbajdžanskou vládou. Baku však popiera, že by išlo o blokádu, a tvrdí, že aktivisti majú oprávnene obavy pre údajnú nezákonnú ťažbu.