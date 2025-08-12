< sekcia Zahraničie
Putin telefonoval s Kim Čong-unom o spoločných vzťahoch
Ruský prezident sa v rozhovore tiež vyjadril k nasadeniu severokórejských vojakov do konfliktu Moskvy s Kyjevom.
Autor TASR
Moskva/Pchjongjang 12. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Obaja lídri sa počas rozhovoru zaviazali rozvíjať vzájomné vzťahy medzi svojimi krajinami a diskutovali tiež o nadchádzajúcom stretnutí Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedla tlačová služba Kremľa, informuje TASR podľa agentúry TASS.
„Obe strany potvrdili svoj záväzok ďalej rozvíjať priateľské vzťahy, dobré susedstvo a spoluprácu vo všetkých oblastiach v súlade so zmluvou o komplexnom strategickom partnerstve medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá bola podpísaná v Pchjongjangu 19. júna 2024,“ uviedol Kremeľ.
Putin zároveň zablahoželal Kim Čong-unovi k 80. výročiu oslobodenia KĽDR od japonskej nadvlády. „Ruský prezident zablahoželal severokórejskému vodcovi k blížiacemu sa štátnemu sviatku, 80. výročiu oslobodenia Kórey od japonskej koloniálnej nadvlády, ktoré si pripomenieme 15. augusta,“ uviedla tlačová služba Kremľa. Kim podľa nej zase zdôraznil, že Pchjongjang si pamätá úlohu Červenej armády v súvislosti s oslobodením KĽDR.
Ruský prezident sa v rozhovore tiež vyjadril k nasadeniu severokórejských vojakov do konfliktu Moskvy s Kyjevom. „Putin vysoko ocenil podporu Severnej Kórey pri oslobodení Kurského regiónu od okupantov kyjevského režimu a vyzdvihol statočnosť, hrdinstvo a obetavosť severokórejských vojakov,“ oznámil Kremeľ.
