Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Putin telefonoval s lídrami SAE a Kataru, vyzval na prímerie

.
Na snímke ruský prezident Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Teherán je kľúčovým spojencom Moskvy a dodáva jej drony Šáhid, ktoré využíva vo vojne na Ukrajine.

Autor TASR
Moskva 2. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v telefonických rozhovoroch s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním vyzval na prímerie na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že počas telefonátu s prezidentom SAE obaja lídri „zdôraznili potrebu okamžitého prímeria a návratu k politickému a diplomatickému procesu“. Putin tiež povedal, že je pripravený tlmočiť Teheránu obavy SAE týkajúce sa iránskych odvetných útokov a poskytnúť pomoc pri stabilizácii situácie v regióne.

Počas telefonátu s katarským emirom zase obaja lídri hovorili o obavách z „rizika rozšírenia konfliktu a nebezpečenstva“ vtiahnutia ďalších krajín, uviedol Kremeľ.

Putin, ktorý čelí izolácii zo strany Západu po invázii na Ukrajinu, sa snaží posilniť partnerstvá na Blízkom východe a udržiavať úzke vzťahy s Iránom aj monarchiami v Perzskom zálive, pripomenula AFP.

SAE boli sprostredkovateľom a hostiteľom rokovaní medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi a zároveň umožnili viaceré výmeny vojenských väzňov medzi oboma stranami.

Teherán je kľúčovým spojencom Moskvy a dodáva jej drony Šáhid, ktoré využíva vo vojne na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027