Putin telefonoval s Pezeškijánom
Agentúra TASS zdôrazňuje, že ide o druhý telefonát v priebehu jedného týždňa medzi Putinom a iránskym prezidentom.
Autor TASR
Moskva 10. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom a vyzval na deeskaláciu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe, informoval Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Ruský prezident potvrdil svoje zásadné stanovisko, ktoré podporuje rýchle zmiernenie napätia v tomto konflikte a jeho vyriešenie prostredníctvom politických prostriedkov,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.
„Pezeškiján poďakoval Rusku za podporu, najmä za poskytnutie humanitárnej pomoci Iránu,“ dodal Kremeľ.
