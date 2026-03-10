Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin telefonoval s Pezeškijánom

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) sa rozpráva so šéfom Ruskom kontrolovanej Doneckej oblasti Denisom Pušilinom počas ich stretnutia v Kremli v Moskve 10. marca 2026. Foto: TASR/AP

Agentúra TASS zdôrazňuje, že ide o druhý telefonát v priebehu jedného týždňa medzi Putinom a iránskym prezidentom.

Moskva 10. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom a vyzval na deeskaláciu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe, informoval Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Ruský prezident potvrdil svoje zásadné stanovisko, ktoré podporuje rýchle zmiernenie napätia v tomto konflikte a jeho vyriešenie prostredníctvom politických prostriedkov,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.

„Pezeškiján poďakoval Rusku za podporu, najmä za poskytnutie humanitárnej pomoci Iránu,“ dodal Kremeľ.

Agentúra TASS zdôrazňuje, že ide o druhý telefonát v priebehu jedného týždňa medzi Putinom a iránskym prezidentom. Spolu hovorili aj v piatok 6. marca po tom, ako Putin rokoval s predstaviteľmi krajín Perzského zálivu.
