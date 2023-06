Putin telefonoval s prezidentmi Bieloruska a Kazachstanu

Moskva/Minsk/Astana 24. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu telefonicky spojil s prezidentmi Bieloruska a Kazachstanu Alexandrom Lukašenkom a Kasymom-Žomartom Tokajevom. Urobil tak v súvislosti s prebiehajúcim pokusom o vzburu súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Ruský prezident ráno zatelefonoval prezidentovi Bieloruska a informoval ho o situácii v Rusku," uviedli bieloruské štátne médiá. Bližšie informácie však neposkytli.



Šéf Kremľa hovoril o dianí v Rusku aj s kazašským prezidentom Tokajevom, ktorý podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie poznamenal, že povstanie je "internou záležitosťou Ruska".



"Ústavný poriadok a právny štát sú hlavnými podmienkami na udržanie poriadku v krajine. Sú tiež základom občianskej bezpečnosti a jej úspešného rozvoja," píše sa vo vyhlásení. Putin zároveň Tokajevovi poďakoval za "porozumenie v súvislosti s aktuálnou situáciou v Ruskej federácii".



The Guardian priniesol informáciu, že Putin telefonoval aj s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády. V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom.



Putin v sobotnom televíznom prejave uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade". Konanie vzbúrencov označil za "zradu". Zároveň pohrozil "nevyhnutným trestom" pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.