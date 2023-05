Putin telefonoval s Ramaphosom, dohodli sa na prehĺbení spolupráce

Moskva 12. mája (TASR)- Ruský prezident Vladimir Putin a jeho juhoafrický kolega Cyril Ramaphosa sa v piatok dohodli na prehĺbení vzťahov medzi svojimi krajinami. Po telefonáte oboch lídrov to vo vyhlásení uviedol Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Putin a Ramaphosa "vyjadrili svoj zámer ďalej zintenzívňovať vzájomne prospešné väzby v rôznych oblastiach", píše sa vo vyhlásení.



Správa prichádza krátko po tom, ako americký veľvyslanec v Pretórii Reuben Brigety obvinil Juhoafrickú republiku (JAR) z toho, že Rusku v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine tajne poskytla zbrane a muníciu.



Brigety je presvedčený, že na ruskú nákladnú loď, ktorá vlani 6. decembra zakotvila na námornej základni neďaleko Kapského Mesta, naložili zbrane a muníciu, ktoré previezli do Ruska.



Kancelária juhoafrického prezidenta potvrdila, že ruská loď vlani zakotvila v JAR, no účel ani miesto tejto zastávky nekonkretizovala. Ramaphosov hovorca Vincent Magwenya povedal, že juhoafrická vláda sa zaviazala, že spustí nezávislé vyšetrovanie týchto tvrdení.



JAR odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Namiesto toho vyhlásila, že zostane neutrálna a bude presadzovať dialóg ako prostriedok na ukončenie konfliktu.



Začiatkom tohto roka sa však JAR zúčastnila na spoločnom vojenskom cvičení s Ruskom a Čínou, čo kritici označili za dôkaz priklonenia sa ku Kremľu.