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Putin telefonoval s Trumpom, hovorili o Iráne i Ukrajine
Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Autor TASR
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Moskva 14. júna (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu telefonoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Trump v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Rusko vedie od roku 2022 vojnu proti Ukrajine. Washington od Trumpovho nástupu do funkcie vyvíja na obe strany tlak, aby uzavreli mierovú dohodu.
„Rozhovor sa zameral na situáciu okolo memoranda o porozumení pripravovaného medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump povedal, že dohoda je blízko,“ povedal Ušakov.
Obaja prezidenti sa podľa poradcu dohodli, že americkí osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v súčasnosti venujú otázkam Iránu, sa „čoskoro vrátia do Ruska“.
Rusko vedie od roku 2022 vojnu proti Ukrajine. Washington od Trumpovho nástupu do funkcie vyvíja na obe strany tlak, aby uzavreli mierovú dohodu.
„Rozhovor sa zameral na situáciu okolo memoranda o porozumení pripravovaného medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump povedal, že dohoda je blízko,“ povedal Ušakov.
Obaja prezidenti sa podľa poradcu dohodli, že americkí osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v súčasnosti venujú otázkam Iránu, sa „čoskoro vrátia do Ruska“.