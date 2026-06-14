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Putin telefonoval s Trumpom, hovorili o Iráne i Ukrajine

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Na snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.

Autor TASR
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Moskva 14. júna (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu telefonoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Trump v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.

Rusko vedie od roku 2022 vojnu proti Ukrajine. Washington od Trumpovho nástupu do funkcie vyvíja na obe strany tlak, aby uzavreli mierovú dohodu.

Rozhovor sa zameral na situáciu okolo memoranda o porozumení pripravovaného medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump povedal, že dohoda je blízko,“ povedal Ušakov.

Obaja prezidenti sa podľa poradcu dohodli, že americkí osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v súčasnosti venujú otázkam Iránu, sa „čoskoro vrátia do Ruska“.
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