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Putin telefonoval s Trumpom, hovorili o situácii na Ukrajine
Trump sa predtým telefonicky spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý vyhlásil, že na ukončenie vojny je potrebné odhodlanie Spojených štátov.
Autor TASR
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Moskva 5. júla (TASR) - Jedným zo svetových lídrov, ktorí v sobotu telefonovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov, bol aj ruský prezident Vladimir Putin. Hlavy štátov hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a TASS.
„Prezidenti sa prirodzene venovali otázke urovnania situácie na Ukrajine, pričom zohľadnili najmä nadchádzajúcu účasť Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku 7. a 8. júla,“ uviedol Jurij Ušakov, poradca Kremľa pre zahraničnú politiku. Putin podľa Ušakova opätovne zdôraznil, že Moskva preferuje politicko-diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine, pričom by sa mali zohľadniť „známe zásadové postoje Ruska“.
Trump sa predtým telefonicky spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý vyhlásil, že na ukončenie vojny je potrebné odhodlanie Spojených štátov.
Putin tiež podľa Ušakova Trumpovi zagratuloval k sobotnému americkému sviatku. Predtým vyhlásil, že podpísanie Deklarácie nezávislosti USA bol významným míľnikom svetových dejín. „Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa. Putin tiež vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov vrátane spojenectva v oboch svetových vojnách.
„Prezidenti sa prirodzene venovali otázke urovnania situácie na Ukrajine, pričom zohľadnili najmä nadchádzajúcu účasť Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku 7. a 8. júla,“ uviedol Jurij Ušakov, poradca Kremľa pre zahraničnú politiku. Putin podľa Ušakova opätovne zdôraznil, že Moskva preferuje politicko-diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine, pričom by sa mali zohľadniť „známe zásadové postoje Ruska“.
Trump sa predtým telefonicky spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý vyhlásil, že na ukončenie vojny je potrebné odhodlanie Spojených štátov.
Putin tiež podľa Ušakova Trumpovi zagratuloval k sobotnému americkému sviatku. Predtým vyhlásil, že podpísanie Deklarácie nezávislosti USA bol významným míľnikom svetových dejín. „Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa. Putin tiež vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov vrátane spojenectva v oboch svetových vojnách.