Putin telefonoval s vodcom malijskej junty

Bamako 14. júna 2023 (TASR) – Ruský prezident Vladimír Putin a vodca malijskej junty plukovník Assimi Goita v stredu na žiadosť africkej krajiny telefonicky rokovali o bezpečnostných a hospodárskych vzťahoch vrátane dodávok obilnín, hnojív a palív z Ruska do Mali. Obe strany to uviedli v stredu vo vyhlásení, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Plukovník Goita sa Putinovi "poďakoval za poskytnutie humanitárnej pomoci a za asistenciu pri zaisťovaní bezpečnosti, neutralizácii teroristickej hrozby a stabilizácii situácie," uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.



Mali čelí bezpečnostnej kríze od roku 2012, keď na severe jeho územia vypukli džihádistické a separatistické povstania. Od augusta 2020 mu vládne vojenská junta, ktorá spretrhala dlhoročné spojenectvá s Francúzskom a ďalšími západnými partnermi a o politickú a vojenskú podporu požiadala Rusko. Dodávky ruského vojenského materiálu dorazili do Mali vlani na jar a potom v lete, ale tiež v januári tohto roku. V marci potom Rusko dodalo malijskej armáde niekoľko lietadiel.



"Som veľmi spokojný s telefonátom" s Putinom, napísal Goita na Twitteri. "Na rovinu a úprimne sme sa porozprávali nielen o spoločných záujmoch, ale aj o našej túžbe posilniť naše diplomatické, hospodárske a bezpečnostné vzťahy," dodal.