Putin telefonoval s Vučičom a ohľadne protestov podporil srbské orgány

Belehrad 7. marca (TASR) - Kremeľ podporuje srbské orgány počas súčasných protivládnych protestov, uviedol v piatok srbský prezident Aleksandar Vučič po telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Podľa vyhlásenia Kremľa Putin v telefonáte uviedol, že vonkajšie zasahovanie do vnútropolitickej situácie v Srbsku je neprijateľné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Srbsko prechádza už viac ako tri mesiace politickou a spoločenskou krízou. Protivládne protesty vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Vučič na sieti Instagram uviedol, že hovoril s Putinom o pokuse o "farebnú revolúciu".



"Poďakoval som sa mu za to, že ruskí predstavitelia nepodporujú farebnú revolúciu," povedal Vučič. "Prezident Putin mal k tomu veľmi jasné, presné stanovisko: Rusko chápe, čo sa deje, a bude naďalej podporovať legitímne... orgány v Srbsku," dodal.



Srbsko sa usiluje o členstvo v Európskej únii, avšak naďalej udržiava dobré vzťahy s Ruskom. Belehrad opakovane odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, ale zatiaľ sa odmietol pripojiť k západným sankciám voči Moskve.



Vučič tiež informoval, že so šéfom Kremľa hovoril o obnovení dohody o dodávkach plynu, ktorá vyprší 31. mája. Témou telefonátu boli aj sankcie amerického ministerstva financií voči srbskej ropnej spoločnosti NIS, ktorej väčšinovým vlastníkom je ruský Gazprom. Srbsko stále dováža väčšinu plynu z Ruska cez plynovod TurkStream.



USA 10. januára uvalili sankcie na ruský ropný sektor a spoločnosti Gazprom dali 45 dní na ukončenie vlastníctva spoločnosti NIS, ktorá prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku. Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií túto lehotu 27. februára predĺžil o mesiac.



Srbský prezident na Instagrame tiež potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva 9. mája v Moskve, píše TASS.