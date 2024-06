Putin tento týždeň navštívi KĽDR a Vietnam

Moskva 17. júna (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin uskutoční v dňoch 18. a 19. júna "priateľskú štátnu návštevu" Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Oznámil to v pondelok Kremeľ, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Severokórejský vodca Kim Čong-un pozval Putina do Pchjongjangu počas svojej návštevy ruského Ďalekého východu vlani v septembri. Putin bol v KĽDR naposledy v júli 2000, keď sa stretol s vtedajším vodcom Kim Čong-ilom.



Spojené štáty a ich spojenci tvrdia, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane, ktoré nasadzuje do bojov na Ukrajine, pripomenul Reuters. Severná Kórea tieto tvrdenia opakovane poprela a označila za výmysel západných propagandistov.



Následne Putin zavíta do Vietnamu, kde bude 19. a 20. júna. Stretne sa s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu, prezidentom To Lamom, predsedom vlády Pham Minh Tinom a predsedom parlamentu Tranom Thanh Manom. Diskutovať bude "o rozvoji strategického partnerstva a medzinárodnej agende".