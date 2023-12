Putin tento týždeň plánuje navštíviť Saudskú Arábiu a SAE

Moskva 5. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas tohto týždňa navštívi Saudskú Arábiu i Spojené arabské emiráty (SAE). TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá.



Putin v oboch krajinách absolvuje pracovné návštevy. V Saudskej Arábii bude rokovať so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Uviedol to poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, ktorého citovali ruské médiá, píše Reuters.



"Som presvedčený, že to budú veľmi užitočné rokovania, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité," povedal Ušakov.



Putin následne navštívi SAE, kde sa v súčasnosti koná klimatická konferencia Organizácie Spojených národov COP28, pripomína AFP. To, či sa na nej Putin zúčastní, nie je známe.



Putin v poslednom období len zriedka cestuje za hranice Ruska a väčšina jeho zahraničných ciest smeruje do krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V októbri navštívil Čínu, pripomína Reuters. Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal na Putina zatykač za údajné protizákonné deportácie ukrajinských detí. Rusko tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že sú neplatné - pretože Rusko nie je členskou krajinou ICC.



Signatárske krajiny Rímskeho štatútu ICC majú povinnosť ruského prezidenta po vstupe na svoje územie zatknúť. Saudská Arábia a SAE však signatármi nie sú, pripomína Reuters.



Putin kritizoval Lotyšsko za zaobchádzanie s ruskou menšinou





Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ostro kritizoval Lotyšsko za postup voči určitej časti obyvateľstva ruského pôvodu v tejto pobaltskej krajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Tí, ktorí podľa Putinových slov s časťou svojho obyvateľstva zaobchádzajú ako s ošípanými, by nemali byť prekvapení, keď sa to obráti proti nim. Ruský prezident to povedal na zasadnutí ruskej rady pre ľudské práva, ktorá rokovala o zmene zákonov pre cudzincov v Lotyšsku, píše DPA s odvolaním sa na ruské médiá.



Lotyšsko má približne 1,8 milióna obyvateľov, z ktorých takmer jedna štvrtina je ruského pôvodu. Mnohí z Rusov však nemajú lotyšské občianstvo a majú tzv. štatút neobčana, pripomína DPA.



Lotyšsko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaviedlo pre týchto neobčanov jazykové testy s cieľom preveriť ich znalosti lotyšského jazyka. Týmto osobám hrozí odobratie povolenia na pobyt.



Putin vyjadril porozumenie skutočnosti, že každá krajina od svojich obyvateľov vyžaduje základné znalosti svojej kultúry a jazyka. Štatút neobčana však označil za právnu odchýlku.



Moskva podľa jeho slov náležite upraví svoje vzťahy s krajinami, ktoré znevýhodňujú Rusov. Takisto týmto Rusom žijúcim v zahraničí ponúkne podporu, aby sa vrátili domov.