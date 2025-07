Putin tvrdí, že bude ešte vo štvrtok telefonovať s Trumpom

Moskva/Washington 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že počas dňa plánuje telefonovať so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Pôjde o prvý spoločný telefonát oboch lídrov za viac ako dva týždne, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a TASS.



„Dnes budem hovoriť s prezidentom Spojených štátov,“ povedal Putin ruským novinárom vo štvrtok počas návštevy moskovského výstaviska. Nie je dosiaľ jasné, o akých témach sa lídri budú zhovárať. Telefonát by sa podľa Trumpa mal začať o 10.00 h washingtonského času (16.00 h SELČ).



Pokiaľ sa rozhovor uskutoční, pôjde už o šiesty verejnosti oznámený telefonát amerického a ruského prezidenta od januárového návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Líder USA sa opakovane snaží sprostredkovať prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou.



Trump a Putin naposledy telefonovali 14. júna. Hlavnou témou rokovaní bola vtedy bezpečnostná situácia v Iráne.