Putin tvrdí, že do armády vstúpilo behom roka vyše pol milióna Rusov

Moskva 12. septembra (TASR) - Do ruskej armády údajne vstúpilo za posledný rok viac než pol milióna ľudí, aby sa zapojili do bojov na Ukrajine. Tento počet zahŕňa odvedencov aj dobrovoľníkov, tvrdil v utorok šéf Kremľa Vladimir Putin.



"Mali sme (vlani v septembri) čiastočnú mobilizáciu... Povolali sme 300.000 ľudí. Teraz, za posledných šesť-sedem mesiacov, podpísalo 270.000 ľudí dobrovoľne kontrakty na službu v ruskej armáde," povedal Putin na zasadnutí tzv. Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku. "Navyše, tento proces pokračuje, denne prichádza podpísať kontrakt 1000-1500 ľudí," dodal.



Keď potom Putin dostal otázku, či Rusko znova vyhlási ďalšiu vlnu mobilizácie, tak to podľa AFP priamo nevylúčil. Tvrdil však, že Rusi stále do armády vstupujú aj dobrovoľne, vediac, čo ich čaká na fronte, a chcú tak brániť svoju vlasť.



AFP pripomína, že Rusko dosiaľ nezverejnilo, koľko mužov sa vo februári 2022 zapojilo do invázie na Ukrajinu, Západ však ich počet odhaduje na 150.000 - 190.000.



Putin v utorok tiež povedal, že dodanie stíhačiek F-16 Kyjevu celý konflikt len predĺži. "Chystajú sa (im) dodať stíhačky F-16. Zmení sa tým niečo? Nemyslím si to. Len to predĺži konflikt," povedal.



Washington zároveň odsúdil za to, že Kyjevu poslal kontroverznú kazetovú muníciu, čo kritizoval aj Brusel. "Nebolo to tak dávno, čo sa americká administratíva domnievala, že používanie kazetovej munície je vojnový zločin... Teraz sami dodávajú kazetovú muníciu do oblastí, kde sa na Ukrajine bojuje," povedal najvyšší predstaviteľ Ruska, ktoré opakovane nasadzuje kazetovú muníciu pri útokoch na ukrajinskom území.