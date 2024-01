Putin tvrdí, že haváriu lietadla spôsobila ukrajinská obrana

Moskva 26. januára (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin tvrdí, že ruské vojenské lietadlo Il-76 prevážajúce ukrajinských zajatcov zasiahla v stredu v Belgorodskej oblasti ukrajinská armáda pomocou systému protivzdušnej obrany zahraničnej výroby — amerického alebo európskeho.



Putin to povedal v piatok na stretnutí so študentmi Štátnej námornej technickej univerzity v Petrohrade, ktorí sa zapájajú do tzv. špeciálnej vojenskej operácie — ako ruské oficiálne miesta označujú vojnu rozpútanú na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o prvé vyjadrenie Putina k udalosti, ktorá si podľa Moskvy vyžiadala 74 obetí. Šéf Kremľa toto tvrdenie nepodporil nijakými dôkazmi, konštatoval však, že výsledky vyšetrovania budú zverejnené v priebehu niekoľkých dní.



"S najväčšou pravdepodobnosťou ide o americké systémy Patriot alebo európske, s najväčšou pravdepodobnosťou francúzske. No o pár dní budeme mať presnú odpoveď,“ uviedol ruský prezident.



Putin tiež tvrdil, že ukrajinská vojenská rozviedka HUR vedela, že ruská strana bude v ten deň prevážať 65 ukrajinských zajatcov.



"Neviem, či to urobili úmyselne alebo omylom, z ľahkomyseľnosti, ale urobili to," vyhlásil Putin. "V každom prípade to, čo sa stalo, je zločin," dodal.



Na jeho palube havarovaného Il-76 sa malo nachádzať šesť členov posádky, traja vojenskí policajti a 65 zajatých ukrajinských vojakov, ktorí sa mali vymeniť za ruských zajatcov. Haváriu pri obci Jablonovo nikto neprežil.



Moskva doteraz neposkytla žiadne dôkazy, že na palube boli ukrajinskí vojaci. Nezverejnila ani totožnosť ľudí na palube. Rusko ani Ukrajina však nepopreli, že v stredu sa mala konať výmena vojnových zajatcov.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) vo štvrtok oznámil, že v súvislosti s haváriou lietadla Il-76 začal trestné konanie vo veci terorizmu.