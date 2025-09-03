Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin tvrdí, že nevie o filme Čarodejník z Kremľa a že ho hrá Jude Law

Ruský prezident Vladimir Putin usporadúva tlačovú konferenciu na konci svojej návštevy Číny, kde sa zúčastnil na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v Tianjine a na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Pekingu v Číne, v stredu 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Snímka francúzskeho režiséra Oliviera Assayasa sleduje Putinovu kariéru očami fiktívneho politického poradcu.

Peking/Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že zatiaľ nepočul o filme Čarodejník z Kremľa (The Wizard of the Kremlin), v ktorom ho stvárňuje britský herec Jude Law. Film mal premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, informovala agentúra AFP.

Snímka francúzskeho režiséra Oliviera Assayasa sleduje Putinovu kariéru očami fiktívneho politického poradcu Vadima Baranova a vychádza z rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Giuliana da Empoliho. Čarodejník z Kremľa je jedným z 21 filmov súťažiacich o hlavnú cenu benátskeho festivalu, ktorý potrvá do soboty.

Režisér Assayas v Benátkach uviedol, že jeho film je predovšetkým príbehom o autoritárstve, pričom prechod Ruska od chaotickej demokracie koncom 90. rokov k modernej putinskej autokracii má byť varovaním pre Západ.

Samotný Putin na otázku o filme a hereckom obsadení, ktorá zaznela v stredu na tlačovej konferencii v Pekingu, uviedol, že o tejto snímke počuje prvýkrát a preto sa k nemu nemôže vyjadriť.

Román, ktorý napísal da Empoli - bývalý poradca talianskeho expremiéra Mattea Renziho -, vyšiel v roku 2022. Ide o príbeh fiktívneho umelca a producenta Vadima Baranova, ktorý sa stáva Putinovým poradcom a pomáha mu vybudovať jeho politickú kariéru. Postava je inšpirovaná reálnou postavou - Putinovým bývalým poradcom Vladislavom Surkovom.

Empoli za svoj debut získal Cenu Francúzskej akadémie za román a bol nominovaný na prestížnu Goncourtovu cenu.

Herec Jude Law ešte pre nakrúcaním filmu povedal, že jeho účinkovanie vo filme bude veľkou výzvou.
