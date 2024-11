Putin tvrdí, že o Merkelovej fóbii zo psov nevedel a ospravedlnil sa

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok poprel, že v roku 2007 sa snažil na spoločnom stretnutí úmyselne zastrašiť bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú svojím psom. Tvrdí, že o Merkelovej fóbii zo psov nevedel a za nepríjemnosť sa jej opätovne ospravedlnil, informovala agentúra Reuters.



Merkelová schôdzku s ruským prezidentom v ruskom prímorskom letovisku Soči pripomenula v memoároch Sloboda: Spomienky 1954 - 2021, ktoré predstavila v utorok večer.



Merkelovej poradcovia požiadali Putinov tím, aby na stretnutie nevodil svoju čiernu labradorku Konni. Vedeli, že sa bojí psov a Putin si zvykol brať svojho psa aj na schôdzky so zahraničnými hosťami. Putin podľa Merkelovej tejto žiadosti vyhovel, no na stretnutí v Moskve jej daroval veľkého plyšového psa a poznamenal, že nehryzie.



O rok neskôr v Soči sa počas spoločnej schôdzky v miestnosti potulovala čierna sučka. Prišla až k Merkelovej, ktorá sedela vedľa Putina pred fotografmi a kamerami.



"Snažila som sa psa ignorovať, hoci sa pohyboval viac-menej hneď vedľa mňa. Putinovu mimiku som si vysvetľovala tak, že sa mu táto situácia páči," opísala nepríjemný zážitok v knihe. "Chcel len vidieť, ako človek reaguje v núdzi? Bola to malá demonštrácia sily? Pomyslela som si len: zostaň pokojná, sústreď sa na fotografov, prejde to," spomínala.



Putin v reakcii na túto spomienku vo štvrtok poprel, že by vedel o Merkelovej fóbii a neskôr sa jej ospravedlnil. "Úprimne - už som to Merkelovej povedal - nevedel som, že sa bojí psov. Keby som to vedel, nikdy by som to neurobil. Naopak, chcel som vytvoriť uvoľnenú, príjemnú atmosféru," povedal ruský prezident na tlačovej konferencii.



Putin povedal, že to "už rozhodne neurobí" v prípade, ak by sa bývalá kancelárka chystala na ďalšiu spoločnú schôdzku. "Angela, prosím, odpusť mi. Nechcel som ti spôsobiť žiadne rozrušenie," dodal.