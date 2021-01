Putin tvrdí, že palác v Navaľného reportáži mu nepatrí

Moskva 25. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok odmietol tvrdenie odporcu Kremľa Alexeja Navaľného, že mu patrí luxusné sídlo na pobreží Čierneho mora. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Investigatívny film o veľkolepej rezidencii Putina zverejnil na internete v utorok 19. januára tím opozičného politika Navaľného.



"Nič z toho, čo je (vo filme) vymenované ako môj majetok, nepatrí mne ani mojim blízkym príbuzným a nikdy nepatrilo," uviedol Putin vo videorozhovore so študentmi.



Opozičný líder so svojím tímom zverejnili informácie o údajnom Putinovom sídle na blogu Navaľného a vytvorili pre ne samostatnú webovú stránku. Sú na nej fotografie, 3D snímky interiérov a dve hodiny trvajúci film. Ten vysvetľuje, ako rezidencia v čiernomorskom letovisku Gelendžik vznikala a ako bola financovaná. Podľa Navaľného tvrdení stavba stála 100 miliárd rubľov (1,118 miliardy eur).



K zisteniam dospela nadácia Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú založil Navaľnyj.



Zistenia FBK boli zverejnené deň po tom, čo bol Navaľnyj, ktorý bol zadržaný po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o vraždu nervovoparalytickou látkou novičok, vzatý na 30 dní do väzby. Tento 44-ročný bojovník proti korupcii tvrdí, že jeho otrávenie nariadil Putin, čo Kremeľ opakovane popiera.