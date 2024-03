Putin tvrdí, že podporoval myšlienku prepustiť Navaľného

Moskva 18. marca (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že smrť jeho väzneného oponenta Alexeja Navaľného bola "smutnou udalosťou". Povedal tiež, že podporoval myšlienku prepustenia Navaľného v rámci výmeny väzňov. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.



Putin uviedol, že ho niekoľko dní pred smrťou Navaľného informovali o návrhu prepustiť jeho najostrejšieho politického nepriateľa z väzenia. Podľa vlastných slov s touto myšlienkou súhlasil pod podmienkou, že sa Navaľnyj nevráti do Ruska.



Šéf Kremľa na tlačovej konferencii po prezidentských voľbách v Rusku vyslovil Navaľného meno na verejnosti po prvý raz za celé roky, priblížila AFP. Za neobvyklé to označila aj AP.



"Pokiaľ ide o pána Navaľného. Áno, zomrel. Je to smutná udalosť," povedal Putin. "Niekoľko dní pred tým, ako pán Navaľnyj zomrel, mi niekoľkí kolegovia povedali... o myšlienke vymeniť pána Navaľného za niektorých ľudí, ktorí sú vo väzení v západných krajinách... Povedal som 'súhlasím'," doplnil Putin.



Navaľnyj zomrel v polovici februára vo väzení za polárnym kruhom, kde si odpykával 19-ročný trest odňatia slobody, ktorý bol považovaný za politickú odplatu za jeho kampaň proti politike Kremľa.



Jeho spolupracovníci koncom februára uviedli, že pred Navaľného úmrtím prebiehali rokovania o jeho výmene, ktoré boli už v záverečnej fáze. Rusko malo za Navaľného údajne dostať zabijaka pracujúceho pre Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) Vadima Krasikova, ktorého väznia v Nemecku.