Putin tvrdí, že protiofenzíva ukrajinskej armády je neúspešná

Moskva 4. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil, že protiofenzíva ukrajinskej armády zameraná na dobytie Ruskom okupovaných území na Ukrajine je neúspešná. Putin očakáva, že tento stav na fronte bude pokračovať, informovala agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.



"Pokiaľ ide o zablokovanú protiofenzívu: nejde o to, že by sa zastavila, je to neúspech," tvrdil Putin na tlačovej konferencii s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorá sa konala v čiernomorskom letovisku Soči po ich bilaterálnom rokovaní.



Putin na margo vývoja na frontoch Ukrajiny a jeho hodnotenia podotkol, že podľa neho to "aspoň dnes tak vyzerá". "Uvidíme, čo bude ďalej. Dúfam, že to tak bude aj naďalej," doplnil.



Kyjev spustil svoju protiofenzívu v júni a jej cieľom je oslobodiť Luhanskú, Doneckú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré čiastočne okupujú ruskí vojaci. Kyjev chce tiež naspäť získať čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zdôraznil, že protiofenzíva jeho armády napreduje.



"Ukrajinské sily postupujú dopredu. Napriek všetkému a bez ohľadu na to, čo kto hovorí. Napredujeme a to je najdôležitejšie. Sme v pohybe," napísal Zelenskyj na platforme Telegram.



Ukrajinské vedenie opakovane kritizovalo západných expertov za ich názory, že protiofenzíva postupuje pomaly a bez očakávaných prelomov na frontovej línii.



Zelenskyj vystupuje proti kritikom protiofenzívy často aj veľmi tvrdo: v júni napríklad povedal, že boj zameraný na prerazenie rozsiahlych systémov ruskej obrany nie je "hollywoodsky film", a zdôraznil, že v stávke sú životy ľudí - ukrajinských vojakov.