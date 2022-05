Putin tvrdí, že Rusko je pripravené uľahčiť vývoz obilia z Ukrajiny

Moskva 30. mája (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je v koordinácii s Tureckom pripravené napomôcť vývozu obilia z ukrajinských prístavov. Podľa Kremľa to Putin uviedol v pondelkovom telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Vladimir Putin poukázal na pripravenosť ruskej strany uľahčiť nerušený námorný tranzit tovaru v koordinácii s tureckými partnermi. Týka sa to aj vývozu obilia z ukrajinských prístavov," píše sa vo vyhlásení Kremľa.



Ukrajinské čiernomorské prístavy, ktoré majú kľúčový význam pre vývoz obilia, od začiatku invázie blokuje ruské námorníctvo.



Putin podľa Kremľa diskutoval s Erdoganom aj o zabezpečení bezpečnej námornej plavby v Čiernom a Azovskom mori a odstránení mín, ktoré sa nachádzajú v tamojších vodách.



Putin v telefonáte zopakoval, že Rusko je v prípade zrušenia sankcií voči Moskve pripravené vyviezť do zahraničia veľké množstvá hnojív a potravín, uviedol Kremeľ.



Ruský a ukrajinský vývoz pšenice tvorí 29 percent celosvetového exportu tejto komodity, ktorá sa väčšinou preváža loďami cez Čierne more. Majú tiež zhruba 80-percetný podiel na celosvetovom exporte slnečnicového oleja. Ukrajina je tiež významným exportérom kukurice, píše Reuters.