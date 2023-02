Putin tvrdí, že Rusko nemôže ignorovať jadrové kapacity NATO

Moskva 26. februára (TASR) - Rusko nemá na výber a musí brať ohľad na jadrové kapacity Severoatlantickej aliancie, uviedol ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu pri odôvodnení pozastavenia účasti Ruska na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Putin v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija 1 povedal, že pozastavenie plnenia záväzkov vyplývajúcich z Novej dohody START vyplýva z potreby "zaistiť bezpečnosť a strategickú stabilitu" Ruska.



"Keď všetky vedúce krajiny NATO vyhlásili, že ich hlavným cieľom je spôsobiť nám strategickú porážku..., ako môžeme za týchto podmienok ignorovať ich jadrový potenciál?" dodal šéf Kremľa.



Pozastavenie účasti na Novej dohode START zo strany Ruska oznámil Putin v utorkovom príhovore o stave krajiny. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. Na základe tejto dohody obe krajiny vykonávali vzájomné inšpekcie jadrových zbraní.



Ruský prezident v rozhovore pre štátnu televíziu uviedol, že hoci ostatné krajiny NATO nie sú zmluvnou stranou dohody, stali sa súčasťou "diskusií o tejto otázke", proti čomu Moskva nemá námietky, najmä preto, že nemôže ignorovať jadrový potenciál NATO.



Putin tiež obvinil Západ zo snahy o zničenie Ruska, čo viackrát použil na ospravedlnenie ruskej invázie na Ukrajinu. Tvrdí, že ak sa Západu podarí zničiť Rusko a získať nad ním kontrolu, ruský národ nemusí prežiť ako jednotný. "Budú tam Moskovčania, Uralčania a ďalší," načrtol scenár.



Západ by podľa neho mohol prijať Rusko do takzvanej "rodiny civilizovaných národov" len čiastočne a rozdeliť tak krajinu na niekoľko častí.



Americký prezident Joe Biden v utorok počas návštevy Poľska povedal, že Spojené štáty a európske krajiny sa nesnažia ovládnuť ani zničiť Rusko. "A milióny ruských občanov, ktorí chcú žiť v mieri so svojimi susedmi, nie sú (našimi) nepriateľmi," dodal.